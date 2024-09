Arriva il ’Ferrara film corto festival’. Conclusa la selezione delle pellicole

Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica” - che si terrà nella città estense dal 23 al 26 ottobre presso la Sala Ex Refettorio del Chiostro di San Paolo, la Sala Estense e lo Spazio Factory Grisù (con anteprima il 22 presso Notorious Cinemas) - ha concluso il processo di selezione dei cortometraggi giunti da 18 paesi. 43 i corti selezionati, 16 nella categoria “Ambiente è Musica”, 18 in “Indieverso” e 10 in “Buona la Prima”. 23 i corti italiani, 20 quelli esteri. 10 i premi da assegnare, di cui 3 principali in denaro. A valutare i cortometraggi in concorso, la prestigiosa Giuria Professionale 2024, composta da cinque illustri personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo e delle arti, in maggioranza femminile. A presiedere sarà Andrea Guerra, musicista e compositore di colonne sonore. Nato a Santarcangelo di Romagna, Andrea Guerra è figlio del poeta Tonino Guerra. Ha studiato composizione e arrangiamento con il Maestro Ettore Ballotta a Bologna. Subito dopo gli studi, si trasferisce a Roma, dove intraprende l’attività di compositore. Fra il 2000 e il 2010 compone diverse colonne sonore per i film di registi importanti come Ferzan Özpetek, Roberto Faenza, Giuseppe Bertolucci e altri ancora. Tra le sue numerose composizioni, anche quelle per i film “Hotel Rwanda” di Terry George (per il quale vince il European Film Award 2005, il Golden Satellite Award 2005 e l’Apex Award 2005), “Le fate ignoranti” di Ferzan Özpetek, “La ricerca della felicità” di Gabriele Muccino, “Nine” di Rob Marshall e “Brado” di Kim Rossi Stuart. Attualmente è membro votante dell’Academy degli Oscar, degli European Film Awards e dei David di Donatello. È fondatore e Direttore Artistico del festival di cinema “I luoghi dell’Anima”, da quest’anno gemellato con Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica”. Accanto a lui Loredana Antonelli, artista multimediale napoletana; Ludovica Manzo, cantante e compositrice; Rita Bertoncini, autrice ferrarese; Roberta Tosi, storica e critico d’arte.