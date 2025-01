Arriva in città ’Il gioco e la scienza’. La mostra itinerante educativa

Si è tenuta ieri mattina, nella sede dell’istituto ’Niccolò Copernico - A Carpeggiani’ di via Pontegradella 25, la conferenza stampa dedicata alla mostra ’Il gioco e la scienza’, inaugurata prossimamente il 31 gennaio alle 17.

La mostra è composta da giochi e oggetti che negli anni i negozi ’La terra dell’orso’ ed ’E natura’ (ora chiusi) hanno raccolto e conservato, riunendoli in una mostra itinerante ora di proprietà privata. Sarà come visitare un museo scientifico in miniatura, da cui si potranno cogliere stimoli per l’ideazione e lo sviluppo di attività Steam (Science, technology, engineering, art and math). Spiega Roberto Zambelli, uno dei curatori: "Questa mostra è nata per caso nel 1992. Abbiamo raccolto giochi e oggetti di vario tipo, legati tutti all’ambito scientifico e li abbiamo messi in esposizione, sfruttando il loro potenziale".

Questi oggetti e questi giochi hanno la caratteristica di utilizzare alcuni principi di fisica che inducono nel visitatore stupore e incantata curiosità.

"È la 30esima esposizione – continua Zambelli – e per la prima volta abbiamo il piacere di farla in questa sede".

La mostra si sviluppa in due momenti. I primi giorni dell’apertura, quelli che vanno dal primo febbraio al 12, vedranno la partecipazioni dei ragazzi dell’Itis. Dal 13 al 18 febbraio, invece, la mostra sarà dedicata agli studenti delle scuole medie.

ð: 351 8423443