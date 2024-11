Arrivano i cassonetti intelligenti da aprire con la tessera magnetica

Rivoluzione nel sistema per la raccolta dei rifiuti. Che cambierà il metodo dei conferimenti su tutto il territorio comunale. Si tratta della sostituzione dei cassonetti dove viene buttata l’indifferenziata. In pratica quelli attualmente in dotazione ed uso di Soelia, che gestisce il servizio igiene pubblica, andranno in pensione. A loro subentreranno dei contenitori definiti "intelligenti": fruibili insomma tramite una tessera magnetica, con codice personale, che permetterà, similarmente così come già in essere per l’umido, di aprire e chiudere il coperchio di un cassetto (capacità 30 litri) dove riversare il sacchetto dell’immondizia. In alternativa sarà possibile operare con un’applicazione da installare sul cellulare. Va così in archivio il progetto dei vecchi cassonetti a "calotta", eliminati da quelli nuovi. Che, tecnologici o meno, sarebbero un primo passo verso una gestione del servizio più preciso in termini di quantità ed in seguito, perché no, anche per la tariffazione. Il programma "sarà completato entro fine anno" spiega l’assessore Nadia Cai".

Nando Magnani