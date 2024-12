Arrivano le feste, ecco il programma

Tutto è pronto a Sandolo per celebrare al meglio le imminenti festività. Come ogni anno la frazione si addobba con luminarie e con un meraviglioso albero decorato e illuminato da ben 4800 led. Oltre a luci e luminarie, gli Amici per la promozione di Sandolo hanno organizzato alcuni momenti di festeggiamento a partire da domenica quando, nella splendida Pieve romanica, alle 17.45 sarà inaugurato il presepe ideato e realizzato da Paola Pambianchi. A seguire, alle 18, sempre all’interno della pieve, Irene De Bartolo (arpa) e Valentina Domenicali (soprano), presenteranno il concerto ’Incanto di Natale: arie e melodie tra sacro e profano’. Seguirà un rinfresco con brindisi. Il 24 sera, dopo la messa, distribuzione di stelle di Natale e cioccolata calda.