Arte moderna e contemporanea al Centro Mercato, a cura di Bertoni

Al Mercato Centro Culturale di Argenta e sarà inaugurata oggi pomeriggio alle 15.30 la mostra "XS e XXL arte moderna e contemporanea in Romagna", in parete fino al 19 gennaio. E’ dedicata a una selezione di artisti figurativi romagnoli a cura di Franco Bertoni. In mostra opere a tema religioso e profano, figure, paesaggi e nature morte senza soluzione di continuità. A unirle è unicamente uno sguardo sul ’vero’. "Qualcuno ha detto che ogni vera opera d’arte si riconosce anche solo avendone a disposizione un decimetro quadrato. Questa è una occasione per sperimentarlo", evidenzia il curatore. Esporranno artisti moderni e anche contemporanei.