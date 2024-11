Ascoltare per imparare a educare. La musica come strumento di vita

FERRARA

Sedici incontri, sette location e trenta ospiti per la prima edizione di “Onde Sonore“, il festival volto a promuovere l’educazione all’ascolto. La manifestazione - promossa da Assonanza, l’Associazione delle scuole di musica dell’Emilia Romagna e dalla Cattedra Unesco di Educazione, crescita e uguaglianza dell’università di Ferrara - inizia domani e si concluderà l’1 dicembre e prevede percorsi che tratteranno temi quali: la narrativa, il teatro, la lettura, l’arte figurativa e la musica. Il programma, presentato in conferenza stampa da Valentina Mini, Patrizio Bianchi e Mirco Besutti, prevede spettacoli, performance e laboratori.

Si inizia domani con un doppio incontro riservato alle scuole, presso l’Istituto comprensivo Dante Alighieri. I due eventi “Musica per gioco“ e “Semi d’armonia“si propongono di creare un dialogo tra la musica e le generazioni più giovani. Nel pomeriggio, alle 15, nel Ridotto del Teatro Comunale, ci sarà l’incontro-dibattito “Una regione piena di suoni: educare all’ascolto“, con la partecipazione del rettrice Laura Ramaciotti.

Alle 17, nell’Aula Magna della Facoltà di economia, è in programma la proiezione dei cortometraggi “Una bella differenza“, con Paolo Manganiello e Paolo Vittoria. A seguire, alle 18, il talk “Fare scuola con i nuovi strumenti digitali“, sempre al polo economico. Alle 21, nella Sala Wunderkammer di via Darsena, si terrà lo spettacolo musicale “La luce danza irrequieta“, tratto dal diario della scrittrice olandese Carla Simons.

Si prosegue sabato 30, nell’Aula Magna della Facoltà di Economia, con quattro appuntamenti, il primo alle 9.30 e l’ultimo alle 16.30, a tema pedagogia e storia. Alle 15, con l’Orchestra giovanile Deltagramma, che si esibirà presso la Wunderkammer di via Darsena. Alle 18, sempre il 30, nel Ridotto del Teatro comunale, è in programma l’Ensemble d’Archi Barocco, diretto da Alessandro Perpich. alle 21 andrà in scena, presso la chiesa di Santa Maria della Consolazione in via Mortara 92, “La magia del Coro“, sotto la direzione di Michele Napolitano.

Si conclude domenica 1 dicembre, con un doppio evento mattutino alla Sala Wunderkammer. Alle 11.30 l’evento “Fare musiche per film“. Marco Biscarini e Toni Verona si confronteranno sulle competenze richieste per musicare i film. Alle 12.15, l’omaggio al conduttore televisivo Alberto Manzi, con la partecipazione di Roberto Farné e Roberto Alessandrini. Infine, alle 18, la presentazione del libro “Gramsci e il jazz“ di Roberto Franchini, presso la Sala Estense, accompagnato dalle musiche della Big band della Scuola di musica moderna AMF.

Mirco Besutti, presidente dell’Associazione italiana delle scuole di musica, sottolinea il ruolo centrale degli istituti musicali come opportunità di apprendimento, crescita e scambio.

Andriy Sberlati