Aspettando la festa di Halloween. Musica da paura per tre giorni

Archiviata la 26ª edizione della Sagra dell’Anguilla con un grande successo in termini di partecipazione, Comacchio è pronta a calarsi nelle atmosfere di un altro, attesissimo appuntamento entrato a pieno titolo nella tradizione della città lagunare: la festa di Halloween. Tre saranno le giornate di puro divertimento con artisti di fama nazionale e format musicali tra i più ballati del momento nella "Dark Valley" organizzata dall’associazione Comacchio Festival (26, 27 e 31 ottobre) e la grande festa in centro storico del 31 ottobre intitolata "La Notte Infinita", curata dalla New Star Productions di Paola Abile, con occasioni di intrattenimento per tutte le età. Il tutto con il patrocinio e il sostegno del Comune.

"Le aspettative per noi sono grandi – ha affermato la vice sindaco Maura Tomasi -, come è grande e continuo è l’impegno di questa amministrazione per garantire e assicurare la buona riuscita di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere e ad attirare migliaia di partecipanti e visitatori". La festa di Halloween rappresenta anche un’ulteriore opportunità per allungare la stagione turistica che, secondo i dati resi noti dalla Regione, nei primi otto mesi dell’anno (al 31 agosto) ha visto un incremento di presenze rispetto ai già eccellenti numeri del 2023, come evidenziato dall’assessore Emanuele Mari: "Abbiamo migliorato del +4,4% le presenze complessive, che significano pernottamenti, rispetto al 2023", con un consistente numero di turisti stranieri, "e con ben un +23%, sempre rispetto al 2023, di presenze tedesche, bacino forte cui si rivolge la nostra promozione".

Paola Abile, che da undici anni cura l’organizzazione di Halloween in centro storico, ha illustrato "La Notte infinita" che dal pomeriggio alla sera del 31 ottobre animerà le vie cittadine con un programma per tutte le età. Tra i momenti più attesi, il ritorno dei celebri Krampus, figure demoniache tipiche del folklore alpino, che sfileranno per le vie del centro. E ancora, lo spettacolo itinerante della Funkasin Street Band, trampolieri, racconti horror, danze, sfilate, laboratori per bambini per un evento all’insegna del divertimento. In via dello Squero, invece, vi saranno tre giorni all’insegna della musica e dell’intrattenimento con la "Dark Valley" organizzata dall’associazione Comacchio Festival. Ad illustrare il programma, il direttore artistico Matteo Montagnini affiancato dalla presidente Agnieszka Brenska. All’ombra della tensostruttura, si esibiranno grandi nomi della musica come Gabry Ponte e Fedez (26 ottobre); Emis Killa, El Matador, gli Eiffel 65 e il format musicale ‘90 Wonderland (31 ottobre). Novità di quest’anno sarà nella serata del 27 ottobre, che vedrà protagonisti dj, artisti e associazioni locali per "Comacchio in Festa". I biglietti sono in vendita su Ticket Sms.