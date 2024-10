Assalto al bancomat sventato, banditi messi in fuga dal fumogeno

ARGENTA

Assalto al bancomat fallito grazie a una tempestiva segnalazione ai carabinieri e all’utilizzo del fumogeno che fa parte della dotazione di sicurezza dell’istituto di credito di via Mazzini, ad Argenta. Erano circa le 4 di ieri quando tre persone travisate sono state notate avvicinarsi allo sportello automatico della filiale Monte dei Peaschi di Siena di via Mazzini. A quel punto, chi li ha notati, oltre ad aver attivato il sistema di sicurezza, che consiste nell’attivare un fumogeno per metterli in fuga, ha allertato i carabinieri. Quando i militari dell’Arma sono giunti in via Mazzini i tre si erano dati alla fuga, ma questa volta senza bottino. Decisi però a non rimanere a ’mani vuote’ hanno deciso di tentare un altro colpo.

Hanno percorso una cinquantina di chilometri, cambiato provincia e regione e tentato di far saltare o comunque rubare soldi allo sportello automatico del centro commerciale Coop di Occhiobello, in via Eridania. Qui purtroppo il terzetto ha avuto migliore fortuna riuscendo a far ’saltare’ il bancomat e prelevare le migliaia di euro che c’erano custodite.

Un forte boato nel silenzio delle prime ore della mattina, che ha causato ingenti danni anche alla parete dove era installato lo sportello automatico. Non c’è ancora certezza ma è molto probabile che i due episodi – la tentata rapina ad Argenta e quella compiuta a Occhiobello – abbiano la stessa ’matrice’. Anche nel caso del comune in provincia di Rovigo si è trattato di te persone travisate.

Gli investigatori sono all’opera per risalire all’identità dei banditi, sperando di trovare tracce utili in qualche video che può essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Risalendo magari all’auto utilizzata per arrivare ad Argenta e da qui poi ad Occhiobello.

cri.ru.