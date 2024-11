Assegnati i premi ’Ribalte di Fantasia’. Doppietta per il Museo dei Burattini

Animazioni, mostre, laboratori, un museo e tanti spettacoli in giro per il mondo: fra le molteplici altre, queste sono le attività di Vittorio Zanella e della moglie Rita Pasqualini, coppia di poliedrici artisti e fondatori del Teatrino dell’ES, che da tanti anni viaggia portando in scena il loro teatro di figura, popolato da burattini, marionette, ombre, pupazzi, bunraku e pupi. La loro grande passione li ha portati a fondare, nel 2000 a Budrio, il ’Museo dei Burattini – Collezione Zanella/Pasqualini’, la prima collezione museale dedicata ai burattini dell’Emilia-Romagna. Il museo ha trovato la sua sede alla casina del ’400 di Budrio, vanta una ricca collezione di oltre un migliaio di pezzi ed è stato insignito dall’Unima – l’Unione Internazionale della Marionetta – del Certificato di Riconoscimento per la Conservazione del Patrimonio dei Burattini. La decisione dell’Unima celebra l’impegno del duo Zanella e Pasqualini, i quali hanno dedicato le loro attività alla tutela, alla ricerca e alla condivisione dei burattini.

In virtù della qualità della loro attività museale e di archivio, i coniugi sono stati ricevuti domenica scorsa al Maf – Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese, a San Bartolomeo in Bosco –, dove il professor Gian Paolo Borghi ha consegnato loro il Premio ’Ribalte di Fantasia’ fuori concorso, in quanto "artefici del Museo dei Burattini, patrimonio nazionale". In questa occasione, Zanella ha ricevuto, insieme ad Alessio Trapella, un ulteriore premio per l’opera prima ’L’uomo col cuore in mano’ nella sezione film e corti cinematografici. Vittorio Zanella, nato a Milano ma ferrarese di origine e "figlio d’arte" di Otello Sarzi Madidini, gira tutti i continenti con la moglie Rita Pasqualini, ferrarese, esportando la loro profonda conoscenza del teatro di figura. Fra le loro attività spicca la collaborazione con Ageop – Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica –, insieme ai quali hanno tenuto spettacoli in corsia per divertire i piccoli degenti e realizzato, con le loro mani, burattini da regalare ai bambini. Sono infine due le prossime mete del Teatrino dell’ES e del Museo dei Burattini: la capitale ceca, dove porteranno prossimamente la loro arte, e la stessa Ferrara, città in cui si sentono a casa e che, "dopo aver girato il mondo ed essere diventati maestri", intendono arricchire con il loro Museo.

Benedetta Ruiba