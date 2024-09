Attività formative e didattiche. Idea coinvolge cinquemila alunni

Attività formative e didattiche finalizzate a esplorare il concetto di sostenibilità. Si tratta di alcuni dei temi contenuti nelle proposte dell’offerta formativa elaborata dal Centro Idea che coinvolgerà quasi 5mila degli alunni delle scuole ferraresi che si sono iscritti per l’anno scolastico 2024-25. I dettagli presentati ieri mattina nella residenza municipale presenti il vicesindaco e assessore all’ambiente Alessandro Balboni insieme a Elisabetta Martinelli, Anna Rita Chiarati e Giulia Bonora, rispettivamente responsabile e operatrici del Centro Idea del Comune di Ferrara. Presenti rappresentanti degli enti e delle associazioni coinvolte. "Desidero ringraziare Elisabetta Martinelli, funzionaria responsabile del Centro Idea del Comune al suo ultimo impegno prima della pensione – ha spiegato il vicesindaco e assessore all’ambiente Alessandro Balboni – le sue collaboratrici del Centro Idea e tutte le realtà associative e istituzionali coinvolte per la ricchezza dei contenuti di questo nuovo programma formativo rivolto in particolare alle scuole ferraresi". Il Centro Idea è giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione, dedicato ad attività formative finalizzate a esplorare la sostenibilità. Le proposte a catalogo sono rivolte alle scuole di Ferrara di ogni ordine e grado. Lo scorso anno scolastico si sono iscritte 337 classi per un totale di 6.559 alunni. Di queste iscrizioni sono state accolte 220 classi per un totale di 4.638 alunni. Un dato relativo alle sole attività promosse dal Centro Idea, al quale vanno aggiunte le attività proposte dagli altri soggetti presenti a catalogo come ad esempio il Consorzio di Bonifica e la Polizia Municipale che per l’attività di Educazione stradale ed educazione alla legalità, che ha coinvolto altre 86 classi per un totale di 1921 alunni.

m.t.