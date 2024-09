Aumento delle rette Cra, in servizio lo Sportello

"Il Comune di Ferrara è sempre stato al fianco della cittadinanza contro l’ingiusto aumento delle rette per i posti accreditati nelle residenze per anziani (Cra), scattato nei primi mesi dell’anno su delibera della Regione. Da subito abbiamo espresso la nostra contrarietà nelle sedi preposte e ora siamo con i cittadini nella concretezza dei fatti, dopo che a livello regionale si è scelto di riparare al provvedimento riconoscendo un contributo per far fronte a un incremento dei costi insostenibile per tante famiglie. Per questo abbiamo scelto di mettere a disposizione della cittadinanza le professionalità dello Sportello Sociale Unico Integrato di corso Giovecca, che sono già in grado di fornire l’assistenza del caso e dare modo a tutti gli interessati di fare richiesta di contributo". Lo annuncia l’assessore alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti, i cui uffici sono pronti a gestire le richieste di accesso al contributo, riservato alle famiglie con redditi medio-bassi per fronteggiare il pagamento delle rette dei servizi sociosanitari residenziali accreditati. In questi giorni i soggetti gestori delle Case residenza per anziani stanno contattando le famiglie degli ospiti ricoverati informando dell’opportunità di ottenere il sostegno. L’aiuto è per coloro che hanno un Isee inferiore a 12mila euro (che dà diritto a un contributo di 4,10 euro per ogni giorno in accoglienza Cra nel 2024) oppure compreso fra i 12mila euro e i 20mila euro (contributo di 3 euro per ogni giorno di accoglienza nel 2024). Allo Sportello di corso Giovecca 203 è possibile reperire il modulo e ricevere aiuto nella compilazione. Il modulo è scaricabile anche sul sito del Comune (info 3493142452 e mail sportellosocialeui@comune.fe.it.