Ausl, distretto Centro Nord Ferrara. Bacilieri diventa direttrice : "Sono onorata, subito al lavoro"

La dottoressa Marilena Bacilieri è stata nominata direttrice del distretto Centro Nord di Ferrara Ausl. Nata a Ferrara, Bacilieri si è laureata con il massimo dei voti in “Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione” all’Università di Ferrara e in Pedagogia all’Università di Padova.

Ha inoltre conseguito un master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, ed un Master di secondo livello in Funzioni Direttive e Gestione dei Servizi Sanitari presso l’Università degli Studi di Bologna. La professionista ha lavorato in ambito riabilitativo dal 1985 presso Aziende Sanitarie della Regione Veneto e della Regione Emilia-Romagna e, nel 1993, ha preso servizio presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Ha proseguito poi la sua carriera lavorativa, dal 2009, nell’ambito gestionale e organizzativo e, dal 2019, nell’ambito della formazione come Responsabile della Formazione e dei Processi della Docenza Integrata delle due Aziende Sanitarie ferraresi. La dottoressa ha maturato diverse esperienze accademiche come docente presso l’Università degli studi di Ferrara dal 2007, con insegnamenti in ambito di project management, metodologia di analisi organizzativa e di implementazione e gestione delle risorse, con particolare interesse alla progettualità relativa all’integrazione ospedale-territorio.

"Sono onorata – commenta Bacilieri – di intraprendere, con questo nuovo incarico, un’ulteriore sfida lavorativa in un momento in cui gli investimenti del Pnrr e i cambiamenti introdotti dal DM 77 stanno rinforzando la sanità della provincia ferrarese e potenziando l’assistenza territoriale. Ringraziando la direttrice generale per la fiducia accordatami, inizierò subito a lavorare". Bacilieri succede al dott. Marco Sandri, prossimo all’ètà pensionabile.