Autovelox ’killer’, oltre 10mila multe: "Ma gli incidenti sono diminuiti"

Una diminuzione degli incidenti stradali e oltre 10mila verbali dall’autovelox. Questi sono solo due dati emersi dal bilancio 2024 del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Terre e Fiumi, illustrato lunedì in occasione della cerimonia del patrono San Sebastiano. Il punto sui dodici mesi appena trascorsi è stato fatto dal comandante Stefano Aguiari. Il primo aspetto evidenziato è stato l’impegno nelle attività di carattere penale: 20 le notizie di reato, dall’ambiente al Codice della Strada, in particolare per guida in stato di ebrezza; 10 le deleghe dalla procura e 20 le richieste prevalentemente da altri comandi. Come detto, sul fronte degli incidenti stradali si è registrata una diminuzione: 127 i sinistri rilevati nel 2024 rispetto ai 133 dell’anno precedente, ma con un numero maggiore di feriti, da 27 a 47; e, fortunatamente, nessun episodio mortale. Sono state invece 1.113 le segnalazioni gestite. Ben 108 le ordinanze per la modifica temporanea della viabilità. I quotidiani servizi di viabilità, oltre alle attività presso le scuole e nei mercati, hanno visto un’intensa azione di controllo: 10.527 i verbali dell’autovelox, di cui 1.207 hanno registrato la mancanza di comunicazione dei conducenti, 163 i verbali del velomatic (Copparo 14, Riva del Po 122, Tresignana 27), 150 quelli del telelaser (Copparo 28, Riva del Po 75, Tresignana 47). Nei tre Comuni, sono stati complessivamente 534 i verbali per divieti di sosta, 625 quelli su strada e 99 quelli extra Codice della Strada, relativi a norme regolamentari. Dagli amministratori dei tre Comuni, compreso Mirko Perelli (assente per motivi di salute) è venuto un sincero ringraziamento per l’attività di supporto ai cittadini e al territorio, peraltro molto vasto. "Ho potuto raccogliere riscontri molto positivi in merito all’efficacia del vostro grande impegno" ha affermato Fabrizio Pagnoni, presidente e sindaco di Copparo, che ha introdotto una proiezione dell’attività futura. "Da giugno è iniziata una nuova fase con l’apertura di tavoli di lavoro – ha spiegato -: è intenzione della giunta definire con precisioni i confini dei settori dell’Unione e affrontare insieme, senza calarle dall’alto, le azioni di aggiornamento e attualizzazione delle necessità per dare risposte efficaci alle nostre comunità". "Puntiamo alla costruzione di un’Unione che funzioni, a partire proprio dal contributo dei dipendenti che questa Unione hanno costruito, credendoci" ha rimarcato il sindaco di Riva del Po e assessore Daniela Simoni, che nel 2001 ha vestito "orgogliosamente" la divisa della Polizia Locale.

Valerio Franzoni