Avis in festa, premiazioni e sfilata: "Già oltre settemila donazioni"

Avis ha premiato soci e donatori benemeriti nella consueta festa che si è svolta nella giornata di ieri. L’evento è iniziato nella mattinata con la sfilata lungo corso della Giovecca insieme alle Avis consorelle, la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre e la messa con l’arcivescovo Gian Carlo Perego. La premiazione vera e propria si è invece svolta nel pomeriggio al Rivana Garden, insieme ad esibizioni di diverse realtà artistiche e sportive ferraresi. "Oggi è la 57esima festa sociale della nostra Avis comunale – ha ricordato il presidente Sergio Mazzini – ed è con piacere che posso dire che voi tutti avete contribuito ad un aumento considerevole delle donazioni rispetto allo scorso anno, e a voi tutti va quindi un ringraziamento. Come associazione portiamo il dono del sangue nella scuola, nelle contrade, nelle polisportive e nel mondo del volontariato, uniti per gli altri. Particolare è che le donne dai 18 ai 25 anni hanno superato gli uomini. L’invito che faccio è continuare su questa strada". Da gennaio a settembre le donazioni a Ferrara sono state 7.364, con 520 sacche in più rispetto allo stesso periodo del 2023 e 763 sacche di plasma, 81 in più dello scorso anno. A portare i saluti del sindaco, del consiglio comunale e dell’amministrazione sono stati Federico Soffritti, presidente del Consiglio comunale e Cristina Coletti, assessore alle politiche sociali.

"Vedere una platea così piena è sintomo di una comunità viva e attiva in aiuto di tutti – ha esordito Soffritti –, vi ringrazio ed auspico di vedere ancora più persone". "È con grande emozione che siamo qui e vi ringrazio – ha proseguito Coletti –, come abbiamo più volte ribadito Avis è famiglia, siete il valore del dono, della vicinanza a chi è in difficoltà, grazie per quello che fate e che continueremo a fare insieme". Le benemerenze sono riconosciute secondo il numero di donazioni e gli anni di iscrizione all’associazione: rame per 8 donazioni o 6 donazioni e 3 anni di iscrizione, argento per 16 donazioni, argento dorato per 36 donazioni o 24 donazioni e 10 anni di iscrizione, oro per 50 donazioni o 40 donazioni e 20 anni d’iscrizione, d’oro con rubino per 75 donazioni o 60 donazioni e 30 anni di iscrizione, oro con smeraldo per 100 donazioni oppure 80 donazioni e 40 anni di iscrizione, oro con diamante per 120 donazioni.