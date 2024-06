‘Back to the 90’s’ sul palcoscenico. Alla regia la scuola di Hip Hop

Si alza il sipario sulla danza di giovani e adulti. Si è svolta, nei giorni scorsi, nella residenza municipale, la conferenza dell’associazione sportiva dilettantistica ‘B Family - Hip Hop School’ per illustrare la manifestazione di danza sportiva in programma al Teatro Nuovo di Ferrara martedì 11, alle 21, dal titolo ‘Back to the 90’s’, patrocinata dal Comune.

All’incontro la presidente dell’associazione B Family - Hip Hop School Barbara Meli insieme a due componenti dell’associazione Sabina Bernini (collaboratrice insegnante) ed Enkelejda Vangjeli (segretaria associazione). Nel merito dell’iniziativa sarà organizzata dall’Asd B Family, la quale promuove lo spettacolo di fine stagione, con la direzione artistica di Barbara Meli e come partecipanti tutta la scuola, dalla più piccola ballerina di tre anni al ballerino adulto professionista. Nel corso dello spettacolo verrà presentato il lavoro svolto durante l’intera stagione sportiva. Lo scopo del saggio è mostrare i risultati che a piccoli grandi passi, i ragazzi e bambini, fanno all’interno della scuola. L’obiettivo dello spettacolo è quello di mostrare a più persone possibili quanto lo sport sia importante, quanto sia positivo e quanto sia gratificante per i ragazzi sentirsi parte di un gruppo, di una comunità che non giudica, perché nell’associazione B Family si insegna l’arte della comunicazione non verbale, che è universale: la danza è di tutti e per tutti. Far sentire i giovani coinvolti in iniziative, li impegna alla buona riuscita dello spettacolo, ciò crea soddisfazione in loro, e gli organizzatori credono che ciò porti dei benefici fisici, psicologici ed emotivi. L’iniziativa al Teatro Nuovo martedì, alle 21, si rivolge a tutti i genitori e alle famiglie degli amici degli associati, in particolare a tutte le famiglie con figli dai 3 anni in su e ai giovani amanti dello stile ‘urban’ della danza. L’Asd B Family è una scuola di hip hop diretta da Barbara Meli. Nasce sette anni fa con il desiderio di creare una realtà in cui giovani e bambini potessero sentirsi in famiglia, liberi di esprimere le proprie emozioni e personalità attraverso la danza, senza il timore di poter essere giudicati.

Mario Tosatti