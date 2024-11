’Balance of Power’, lo spettacolo di danza in scena nel weekend

Nella serata di oggi, alle 20.30, e nel pomeriggio di domani, alle 16, al Teatro Comunale andrà in scena ’Balance of Power’ di David Parsons con Parsons Dance Company. Il programma di ’Balance of Power – tour 2024’ include sei pezzi coreografici – amati classici del repertorio di Parsons Dance e due novità – in un mix che valorizza l’intera compagnia e i suoi singoli elementi. Tra le pietre miliari del loro repertorio non poteva mancare ’Caught’, definita dalla critica "una delle più grandi coreografie degli ultimi tempi": un assolo mozzafiato, sulle note di Let The Power Fall di Robert Fripp, nel quale il danzatore sembra sospeso in aria grazie a un gioco di luci stroboscopiche. Un altro classico del programma è ’Takademe’ (1996), assolo creato da Robert Battle quando era ballerino della compagnia, che mescola umorismo e movimento acrobatico in una decostruzione accorta dei ritmi della danza indiana Kathak.

Per la prima volta in Europa, saranno presentate due nuove produzioni: ’Juke’ e ’The Shape of Us’. ’Juke’, commissionato a Jamar Roberts, già ballerino dell’American Dance Theatre di Alvin Ailey e coreografo residente, è un omaggio a Spanish Key, tratto dall’album ’Bitches Brew’ (1970) del leggendario jazzista Miles Davis, e agli anni ‘70, con le forme psichedeliche che creano una cornice per far risaltare il talento dei singoli danzatori. Sempre intorno alla musica ruota ’The Shape of Us’, l’ultima creazione di David Parsons: un viaggio dall’alienazione alla connessione con la musica del gruppo elettronico sperimentale Son Lux, guidato da Ryan Lott, che ha ricevuto una nomination all’Oscar per la colonna sonora del film premio Oscar 2023 Everything Everywhere All At Once. I ballerini si esplorano scoprendo la reciproca bellezza e i loro legami comunitari.

Foto di Rachel Neville