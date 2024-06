Baldini: "Subito al lavoro". Azzalli: "Non mollo"

Il riconfermato sindaco di Argenta, Andrea Baldini, ha festeggiato in piazza Garibaldi con tutti i sostenitori il successo elettorale. Un modo per dire grazie "a tutti gli argentani che hanno scelto di continuare insieme a noi il percorso che abbiamo iniziato cinque anni fa – evidenzia il primo cittadino – Continuiamo, da subito, a lavorare per costruire Argenta come ce la siamo immaginata e come la vogliamo. Un posto dove decidere di stare, dove scegliere di vivere. Un posto che ogni giorno si costruisce con la passione e l’impegno dei suoi cittadini, che durante questi mesi di campagna elettorale è stato, se possibile, per me ancora più chiaro ed entusiasmante. Tutte le mani che abbiamo stretto, quelle che ho stretto io, quelle che sono state strette da tutti i candidati di questa bella e larga coalizione, quelle che hanno stretto i tanti volontari che ci hanno aiutato, sono il nostro impegno. Continueremo a esserci sempre: in tutte le piazze, per tutte le strade del nostro bellissimo Comune. Grazie ancora Argenta: sempre più vicini, ancora più lontano". Non fa drammi Gabriella Azzalli e prepara la rivincita: "Bisogna saper accettare le sconfitte. Al sindaco rieletto vorrei dire che la mia candidatura non è stata imposta dal senatore Alberto Balboni, ho scelto di candidarmi percependo la voglia di cambiamento del territorio. Il Pd argentano non è ancora uscito dall’incubo: lavorerò con il bellissimo gruppo di giovani uscito dalle urne, perché resto convinta che un’alternativa farebbe bene a tutti. Auguro buon lavoro a chi ha vinto, noi saremo lì a controllare che le tante promesse siano mantenute". E conclude con un riferimento a Ovidio: "Perfer et obdura! Dolor hic tibi proderit olim: saepe tulit lassis sucus amarus opem. Sopporta e resisti! Un giorno questo dolore ti sarà utile: spesso una medicina amara porta giovamento al malato". Franco Vanini