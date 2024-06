Ballottaggio, le manovre. Pagnoni: "In attesa, lavoro". Bassi: "Fedozzi? Vedremo"

COPPARO

Sarà il ballottaggio a decidere chi tra Fabrizio Pagnoni, a caccia del secondo mandato con il supporto del centrodestra unito e della lista Uniti per Copparo, ed Enrico Bassi, candidato della coalizione di Pd, Movimento 5 Stelle e lista Rinascita, vestirà la fascia tricolore di sindaco. Due settimane separano dalla riapertura delle urne: "Come ho già detto – rimarca Pagnoni – avevamo messo in conto la possibilità di un ballottaggio, considerando la presenza di quattro candidati in lizza. In attesa del voto, stiamo dando continuità all’attività amministrativa dell’Ente e portando avanti gli importanti lavori di rigenerazione urbana legati al Pnrr, per rispettare le scadenze: la riqualificazione dei giardini della piazza, le opere di miglioramento sismico della scuola primaria e il rifacimento del manto stradale e del marciapiede ad essa prospicienti e su Palazzo Zardi. Senza dimenticare il cantiere in corso sul palazzetto del tennis". E se sarà confermata la fiducia, "sono già in programma importanti interventi per i prossimi sei mesi del 2024, in risposta alle istanze del territorio, che potremmo mandare avanti: la delibera per gli interventi sulle strade vicinali, interventi di manutenzione su scuole immobili comunali per 650mila euro, interventi su via dello Sport nei pressi di stadio e piscina; sul fronte della sicurezza, il controllo di vicinato, e l’istituzione della Consulta perenne delle imprese". Anche Enrico Bassi è pronto per la "partita di ritorno" di questa tornata elettorale: nella serata di ieri si è riunito il tavolo della coalizione e a seguire la riunione plenaria dei volontari. "Siamo già al lavoro per definire questi giorni che ci separano dalla riapertura delle urne. Andremo a incontrare i cittadini, casa per casa. Una campagna con poche polemiche e parlando di contenuti ci ha permesso di portare il candidato sindaco uscente al ballottaggio e non è cosa facile. Abbiamo una squadra unita, motivata e con più energia e già da mercoledì saremo in pista per i primi incontri sul territorio". Ed è già stata programmata anche la festa di fine campagna elettorale, in piazza, già prevista per il prossimo 21 giugno. Su un eventuale dialogo con la lista del candidato Luca Fedozzi, Bassi ribadisce che "già all’inizio siamo stati aperti e disponibili. Ne parleremo nel corso della riunione di coalizione".

Valerio Franzoni