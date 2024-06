Barcelona opera rock al Comunale: "Freddie, mi sono fatta trasportare"

L’album ‘Barcelona’ è stato il frutto più importante della collaborazione tra Freddie Mercury e Montserrat Caballé, una delle più grandi personalità della lirica. Voce potente, di cui il leader dei Queen era innamorato. Nel 1992 Mercury era stato contattato per scrivere una canzone che sarebbe stata l’inno ufficiale delle Olimpiadi di Barcellona e gli venne l’idea di creare un duetto con Caballé che aveva origini catalane. Registrarono l’intero album, che oggi e sabato andrà in scena al Teatro Comunale alle 21 con ‘Barcelona Opera Rock & Queen greatest hits’. La fusione tra lirica e rock sinfonico sarà riproposta dalla voce del soprano Desirée Rancatore e da quella del rocker svedese Johan Boding, accompagnati dall’Orchestra Città di Ferrara, e diretti dal Maestro Roberto Molinelli che ha curato anche gli arrangiamenti.

Desirée Rancatore, come ci si confronta con il mito immortale di Montserrat Caballé?

"Ho cercato di non confrontarmi con Caballé. Nutro un’ammirazione sconfinata nei confronti della sua arte, ma come tutti i miti vanno rispettati nella loro originalità e personalità. Ho ascoltato il concerto, rimanendone strabiliata, e ho cercato una mia strada"

In che modo?

"Lasciandomi trasportare dalle parole scritte da Freddie Mercury. Ha avuto rispetto dell’arte lirica. Mi sono fatta conquistare dal suo talento e dalle melodie incredibili. In alcune lascio trasparire la mia passionalità, in altre una grande dolcezza, come in ‘Love of my life’ che Molinelli ha riadattato per me in chiave mozartiana"

Qual è la ‘sua’ canzone dei Queen?

"’We will rock you’. Mi dà una carica fortissima. Se chiudi gli occhi quando Johan Boding la canta, ti ricorda Freddie".

Che rapporto ha con

la città di Ferrara?

"Diversi anni fa cantai una Lucia di Lammermoor al Teatro Comunale. Ho un ricordo splendido della sala, con un’acustica meravigliosa, e della città".