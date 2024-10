Basaglia, cent’anni dalla nascita. Salute mentale e linguaggi. Storie dal teatro al cinema

Domani, a Palazzo Tassoni, si terrà una giornata dedicata agli intrecci tra linguaggi artistici, audiovisivi, design, comunicazione. Ricordando il lavoro di Franco Basaglia a 100 anni dalla nascita. Con questa giornata non si vuole solo commemorare, a cinquant’anni dalla nascita di Teatro Nucleo, il lavoro svolto a Palazzo Tassoni, quando ancora ospitava i reparti dell’ospedale psichiatrico, nell’ambito del movimento “Psichiatria Democratica” che portò alla chiusura dei manicomi nel 1978, ma anche promuovere riflessioni sulle potenzialità insite nell’intreccio tra linguaggi differenti come promozione della salute mentale, e sull’importanza del lavoro sulla memoria degli spazi nel contesto cittadino e regionale. Il progetto è realizzato grazie al sostegno della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo. Il convegno grazie alla collaborazione con il dipartimento di Architettura, che prevede anche un workshop a cavallo tra esperienza teatrale e design a cura del Teatro Nucleo negli spazi dell’ex manicomio, pensato in collaborazione con la docente di design Veronica dal Buono.

Programma del convegno. ‘Per ritrarre il grido che ho sognato. Teatro, Comunicazione, Design, Salute Mentale’. Domani alle 9,30 accoglienza. Alle 10, saluti Istituzionali. Cristina Coletti, assessore alle Politiche per la Famiglia; Martino Belvederi Murri Istituto di Psichiatria Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione Università di Ferrara; Dario Scodeller Università di Ferrara Dipartimento di Architettura; Monica Calamai, direzione generale Azienda Ospedaliero. Gianfranco Coda, rappresentante della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo. Introduzione ai lavori della giornata: Horacio Czertok e Natasha Czertok - Teatro Nucleo. Prima sessione, 10:30 – 13:30. Alle 10,30 L’Arte come impulso e trasformazione in relazione alla città. Modera: Cinzia Migani, direttrice Csv Volabo Bologna. Interventi: Franca Emanuelli Direttrice del Dipartimento di Salute Mentale di Ferrara, Monica Pedroni Settore Innovazione nei servizi sanitari e sociali della Regione, Veronica Dal Buono e Dario Scodeller Professori associati dipartimento Architettura di Ferrara, Giuseppe Scandurra professore associato Dipartimento Studi Umanistici di Ferrara. Maggiori informazioni www.teatronucleo.org