Basell continua a scommettere sui giovani. Ritorna l’accademia rivolta ai diplomati

LyondellBasell continua a investire nei giovani e per il sesto anno consecutivo organizza l’Operator Academy, l’Accademia di formazione rivolta ai diplomati che desiderano una carriera tecnica in azienda. L’Accademia – della durata di 12 mesi – ha l’obiettivo di formare i futuri lavoratori e lavoratrici rendendoli consapevoli dell’importanza di affrontare le sfide odierne attraverso una preparazione tecnica e una condivisione alla partecipazione attiva dell’azienda. Per questo i giovani sono coinvolti per la prima parte della Scuola in una formazione teorica, in classe, alla quale segue un percorso in campo.