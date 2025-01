Beethoven e Brahms a palazzo Naselli Crispi

Nuovo appuntamento per la rassegna di concerti del conservatorio Frescobaldi, realizzata in collaborazione con il Consorzio di bonifica pianura di Ferrara, nella cornice di palazzo Naselli Crispi. Questo pomeriggio infatti, alle 17.30, si terrà il concerto per violino e pianoforte, interpretato da Alessandro Perpich e Andrea Ambrosini, dedicato a Beethoven e Brahms. In particolare verranno eseguite la ’Sonata n. 9 in la maggiore op. 47’ – detta ’a Kreutzer’ – di Beethoven e la ’Sonata n. 3 in re minore op. 108’ di Brahms.

La ’’Sonata in la maggiore op. 47’, occupa un posto del tutto particolare rispetto alle altre ’Sonate’. L’introduzione lenta del primo movimento pone violino e pianoforte come entità frontalmente contrapposte, dalla pronunciata individualità. Il successivo ’Presto’ esaspera questa logica di contrapposizioni, avvalendosi della dialettica strumentale e di quella tematica. Il virtuosismo dei solisti e l’impronta drammatica del contenuto, contribuiscono a fare di questo movimento iniziale il perno dell’intera composizione, dopo il quale la tensione si stempera. Il movimento centrale è un ’Andante’ di carattere contemplativo, con una serie di variazioni. Il ’Finale’ costituisce un contraltare al contenuto drammatico del primo tempo; si tratta di un moto perpetuo che assume una valenza edonistica e trascinante.

La ’Sonata in re minore’ di Brahms invece si articola in quattro movimenti, il secondo dei quali, l’’Adagio’, costituisce il punto più alto e toccante di questa pagina così autorevole e significativa. ’Allegro alla breve’ è l’andamento del primo tempo, segnato dalla dovizia degli spunti ispirativi nell’esposizione. Il ’Limpido’ è il secondo movimento, introdotto da un’appassionata melodia, dalla quale si distingue il secondo tema, scandito da ampi accordi arpeggiati del pianoforte. Il terzo episodio – ’Un poco presto’ – è una specie di scherzo, snodato in tre momenti che elaborano largamente due motivi. La prima idea è essenzialmente ritmica, di condotta leggera e fantasiosa, mentre la seconda consolida la supremazia melodica del violino. L’esteso finale, un ’Presto agitato’, presenta un’architettura rigorosa, ma deve il suo senso di omogeneità anche alla costante presenza di crome, derivate dallo spunto introduttivo, tanto nella parte violinistica quanto in quella del pianoforte.

I concerti iniziano alle 17.30; l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

ð: 3338043626. Il programma è consultabile sul sito www.consfe.it e www.bonificaferrara.it.