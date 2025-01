"Bene, ma si lavori per migliorare"

"Una situazione buona ma che ovviamente non ci soddisfa – è il commento che arriva dall’assessora regionale all’Ambiente, Irene Priolo –. Il cambiamento climatico in atto ci mette davanti ogni giorno a nuove sfide e dobbiamo adottare strategie sempre più incisive per contrastare un quadro che vede la Pianura Padana particolarmente vulnerabile. La qualità dell’aria è un elemento imprescindibile per la salute delle nostre comunità, non conosce ideologie o confini, dobbiamo lavorare tutti insieme, istituzioni, imprese e cittadini, per mettere in campo misure integrate, capaci di contrastare la concentrazione degli inquinanti".