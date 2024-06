Benedetto e Conad. Siglata l’intesa rivolta ai giovani

La Benedetto XIV Cento e Conad Nord Ovest sono lieti di annunciare l’inizio di una prestigiosa partnership. Una importante sinergia volta a valorizzare l’impegno che la Benedetto XIV Cento riversa nel settore giovanile, recentemente costituito, e nei progetti sociali portati avanti con successo negli ultimi due anni. Questa collaborazione si fonda su valori condivisi: Il futuro, per entrambe le realtà, è un’aspirazione a una comunità migliore, in cui l’inclusione sia una pratica quotidiana. Il progetto di Baskin portato avanti in collaborazione con la Fondazione Zanandrea, una disciplina sportiva inclusiva che permette a tutti, indipendentemente dalle abilità fisiche e cognitive, di partecipare e divertirsi, incarna perfettamente questa visione in cui tutti possono sentirsi accolti e valorizzati. La recente costituzione del settore giovanile della Benedetto XIV Cento, in collaborazione con Meteor Basket, nato per dare continuità sportiva ad una realtà del territorio, è una testimonianza tangibile dell’attenzione e dell’impegno condiviso verso i giovani, che possano così sviluppare il proprio talento e contribuire attivamente alla crescita della comunità estesa anche alle frazioni come quella di Renazzo. "Siamo entusiasti di avere al nostro fianco Conad come nuovo sponsor della Benedetto XIV. I valori che abbiamo annunciato di recente hanno trovato una perfetta sintonia con il nostro nuovo partner. Questa collaborazione conferma che siamo sulla strada giusta con il lavoro fatto negli ultimi 12 mesi. Ringraziamo Conad per aver scelto il nostro Club come punto di riferimento nel territorio", ha dichiarato Alessandro Livreri, attuale Club Manager, che insieme a Giulio Iozzelli ha costruito in questi mesi il percorso per arrivare a questa notizia.