Benedizione dei bambinelli e racconti di Santa Claus

COMACCHIO

Comacchio si prepara a vivere una vigilia di Natale ricca di iniziative, in un’atmosfera di luci e tradizione. Oggi dalle 15.30, al parco della Resistenza, aprirà i battenti il villaggio di Natale "Comacchioland" con laboratori e animazione per i bambini a cura di VL Fusionlab, in collaborazione con l’associazione Marasue e Anpi di Comacchio. In centro storico, dalle 16.30, l’associazione Al Batal proporrà "Comacchio: un presepe d’Acqua", con un corteo di figuranti in costume sfilerà sino alla Concattedrale, dove si terranno la messa, la tradizionale "Benedizione del Bambén" (la benedizione delle statue dei bambinelli) e l’inaugurazione del presepe artistico. Dalle 18, ai Trepponti, andrà in scena la rappresentazione natalizia "Babbo Natale racconta", sempre a cura dell’associazione Al Batal: alla ricerca del mitico Ragno d’oro, fiocinini e tombaroli incontreranno Babbo Natale, in un racconto interpretato in chiave comacchiese, con musiche, balli e fuochi piroteatrali ad accompagnare le sequenze recitative. Festa anche nella frazione di San Giuseppe dove, dalle 15 alle 20, aprirà il Villaggio di Babbo Natale con animazione e intrattenimento per tutti i bambini, che potranno consegnare le proprie letterine a Babbo Natale e ai suoi elfi, e si potrà assistere all’esibizione di danza del gruppo Asd Just for fun: il tutto a cura di Acd San Giuseppe.

Le iniziative proseguiranno a Santo Stefano. Dalle 15, dal Bettolino di Foce, prenderà il via la Passeggiata di Natale nelle Valli di Comacchio alla scoperta della storia e dell’evoluzione del territorio, che si concluderà con una dolce merenda al Bettolino di Foce (tariffe: 15 euro; ridotto da 4 a 10 anni: 10 euro; gratuito fino ai 3 anni): la prenotazione è obbligatoria, visita garantita con minimo 8 partecipanti: info@podeltatourism.it; 346-5926555. Non mancheranno le iniziative a cura de I Teatri del Delta con, dalle 15.30, l’animazione musicale su trampoli della Banda Vinaccia che proporrà lo spettacolo itinerante "Via col Ventooo". Alle 17.30, in Largo Cardinal Pallotta, dalle 17.30 aprirà il Petit Cabaret 1924 (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: 320-8150851; petitcabaret1924@gmail.com). Per il programma completo: www.nataleacomacchio.it. Passando a Goro, oggi dalle 16 in piazza Milva vin brulè, cioccolata calda, giochi scalderanno l’atmosfera in attesa dell’arrivo dei Babbi in Vespa con la slitta di Babbo Natale e regali per tutti i bambini. A Lagosanto, venerdì dalle 15.30 alle 18, al Villaggio di Babbo Natale, i bambini sono attesi per un pomeriggio di giochi, laboratori e intrattenimento, mentre dalle 18 in poi, la festa continuerà con la musica di dj Smoka.

Valerio Franzoni