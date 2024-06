Bicibus, a scuola sulle due ruote: "Un’esperienza da ripetere"

Si è appena conclusa in questi giorni con tanto entusiasmo e partecipazione la terza edizione del “Bicibus”, che a Portomaggiore ha coinvolto alunne e alunni della scuola primaria Maria Montessori e che ripartirà in settembre, con una nuova cartellonistica a opera del Comune, a indicare il punto di partenza presso il monumento Avis e quello di arrivo alla scuola. In segno di riconoscimento della scelta ecologica per una mobilità sostenibile, quest’anno sono state premiate le classi 3B, 1A, 1C, 3A con un buono spesa offerto dall’amministrazione comunale, che sarà spendibile per materiale scolastico presso la tabaccheria cartoleria Sorelle Guzzinati. Quella del Bicibus è un’idea che è diventata realtà, nata qualche anno fa da un gruppo di genitori per promuovere l’utilizzo della bicicletta. E’ così che a Portomaggiore ogni mercoledì mattina, alle 8, parte una piccola carovana di biciclette con alunni e genitori che, nel pieno rispetto del codice della strada.