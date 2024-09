Bimbi dei centri estivi in visita al comando dell’Arma

Ieri mattina per le scolaresche dei campi estivi della parrocchia di San Pietro e Paolo di Vigarano Mainarda, gestiti dall’associazione sportiva Aurora, si sono aperte le porte della caserma carabinieri Carmine Della Sala. L’obiettivo della giornata, rientrante nell’ambito del progetto ‘Contributo dell’Arma alla formazione della legalità’, è stato quello di far conoscere ai bimbi il mondo delle uniformi ed avvicinarli alle forze di polizia. Nel corso di tale visita, a cui hanno partecipato bambini tra i 6 e i 13 anni, sono stati mostrati i mezzi del Radiomobile e i i rischi in cui si può incorrere adottando comportamenti scorretti alla guida.