Bimbo travolto dal trattore del padre. Muore schiacciato a sette anni. Giocava nel piazzale davanti a casa

Non ce l’ha fatta a sopravvivere alla gravissime ferite da schiacciamento che gli ha provocato il trattore del suo papà. Il cuoricino di Alessandro Bruttomesso, 7 anni, ha cessato di battere ieri poco dopo delle 19, orario in cui più o meno è accaduto il tragico incidente, all’interno dell’enorme piazzale che circonda la grande case colonica di via Cento, a Porotto. I sanitari hanno cercato di fare il possibile, ma le sue condizioni quando i medici del 118 sono giunti sul posto sono apparse subito disperate: il bambino esanime è stato caricato sull’ambulanza insieme ai genitori, il padre a malapena in grado di pronunciare qualche parola, sempre le stesse – come ha raccontato una vicina di casa – quasi incomprensibili. Ma non è arrivato vivo all’ospedale Sant’Anna di Cona. Troppo gravi le lesioni interne riportate. Nel frattempo nel piazzale e intorno al trattatore – poi posti sotto sequestro per disposizione del pm di turno, Barbara Cavallo – sono iniziati i rilievi della polizia, compresi gli uomini della Scientifica che hanno eseguito i rilievi per ricostruire il più possibile con esattezza la dinamica.

Sarà importante, per questo, ascoltare le dichiarazioni del padre e anche dell’altro figlio più grande che si trovava poco distante dal luogo dove si è consumata la tragedia.

La dinamica. Secondo la prima ricostruzione, il padre del piccolo avrebbe fatto una manovra per lasciar passare l’altro figlio che stava passando in sella a uno scooter. Nel compiere questa manovra, però, non si è accorto che dietro le enormi ruote del mezzo agricolo c’era il figlio più piccolo – probabilmente in bici – e lo ha investito. Ma i dettagli di come è avvenuto l’incidente sono tutti da ricostruire. E non è escluso che il pm Cavallo nei prossimi giorni disponga una consulenza cinematica. Accanto agli agenti della Questura di Ferrara, immediatamente intervenuti, al lavoro anche la polizia scientifica per i rilievi. Quello che è certo è che il piccolo è stato immediatamente soccorso dal padre che ha poi allertato il 118: ma il bambino non ce l’ha fatta, è morto pochi minuti dopo, durante la disperata corsa in ambulanza verso l’ospedale Sant’Anna di Ferrara, a causa delle gravissime ferite riportare nell’investimento.

L’inchiesta. Al momento sembra che la procura stia procedendo come se si fosse trattato di un incidente stradale, ma è comunque una prima ipotesi di indagine. Serviranno ulteriori approfondimenti per valutare tutti gli aspetti del tragedia che si è consumata in aperta campagna, quasi alla fine del territorio comunale di Ferrara.