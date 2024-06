Bonfiglioli, è festa grande. L’azienda celebra il mezzo secolo: "Assieme ai nostri dipendenti

FERRARA

Bonfiglioli Engineering compie 50 anni (nella foto la festa), una carriera di qualità e continua innovazione. Un traguardo conseguito con professionalità e impegno. Fondata nel 1974, l’azienda ferrarese è dal 2013 parte del gruppo americano ’Tasi Group’ ed ha attraversato cinque decenni di successi, crescita e innovazione, consolidando la propria posizione di riferimento nel mercato globale come player strategico nel settore del packaging farmaceutico secondario. Sin dall’inizio della propria attività, Bonfiglioli Engineering si è distinta, per il suo spirito innovativo, nella creazione di macchinari d’eccellenza, che le garantiscono il ruolo di leader mondiale nel settore di packaging farmaceutico, aimentare e metallico. L’azienda conduce una continua ricerca, puntando alla crescita nel proprio settore e allo stesso tempo si adopera nel garantire un ambiente lavorativo stimolante e moderno per i suoi 80 dipendenti, nel quale flessibilità, inclusività e impegno sociale vengono collocati al primo posto. Nel 2023 Bonfiglioli Engineering ha ottenuto la certificazione della parità di genere ’Pdr 125: 2021’: un riconoscimentomolto importante nell’ottica di creare un ambiente di lavoro, non solo stimolante, ma anche aperto all’inclusività e alla divesrità. "Bonfiglioli Engineering dimostra di essere un membro molto attivo della comunità, collaborando con molti enti locali per lo sviluppo sostenibile e promuovendo varie iniziative sociali, come quelle dei ’Bambini delle Fate, de ’I Frutti dell’albero’ e della cooperativa ’Il Germoglio’. Da anni, inoltre, ospitiamo con regolarità gli studenti delle scuole superiori ferraresi per contribuire al loro percorso di crescita e sviluppo - dichiara Andrea Cavanna, managing director - Dimostrando l’attenzione dell’azienda per le future generazioni". E aggiunge: "Siamo impegnati a fare la nostra parte per rendere il mondo un posto migliore – conclude Cavanna – non solo attraverso il nostro lavoro, ma anche con le nostre azioni". La celebrazione del cinquantesimo compleanno si è svolta nella nuova sede di via Vespucci 20, con una serata organizzata per ringraziare tutti coloro che negli anni si sono impegnati per la crescita e il successo dell’azienda: dipendenti e loro familiari, partner e comunità locale. Bonfiglioli, anche dopo questo importante traguardo, si dimostra pronta e proiettata verso il futuro, per affrontare con determinazione le sfide che verranno e continuare a guidare l’innovazione nel proprio settore.