Cambio al vertice nei pompieri. Il nuovo capo è Luca Grandi

Cambio al vertice dei Vigili del Fuoco di Cento con la nomina di Luca Grandi a Capo Distaccamento, avvenuta nei giorni scorsi dopo il pensionamento del precedente capo reparto, Luca Bergamini, che ha concluso la sua lunga carriera a fine 2024, dopo ben 33 anni di servizio nella città emiliana. Al suo posto, dunque, Luca Grandi assumerà la guida del distaccamento, portando con sé la sua esperienza maturata in 27 anni di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la sua grande conoscenza del territorio e delle sue fragilità.

Classe 69, Grandi è di Renazzo ed è entrato nei Vigili del fuoco ad aprile del 1997. Dopo i 6 mesi di corso, il primo comando di assegnazione fu Mantova per poi rientrare sul territorio estense a giugno del 1998 approdando al Comando di Ferrara dove fu assegnato subito al distaccamento di Cento. Sono dunque 26 gli anni passati al distaccamento di Cento durante i quali le emergenze sono state le più diverse, complesse e difficoltose. Un servizio che l’ha visto operare anche fuori regione per prestare soccorso come nel caso della calamita nel terremoto dell’ Aquila e di Macerata.

Ad ottobre 2018, infine, aveva fatto il corso da Capo Squadra, la prima assegnazione fu ancora una volta Mantova per poi, a maggio del 2019, tornare nel comando di Ferrara nel distaccamento di Cento dov’era tuttora in forza e che ora lo vedrà al vertice.

"Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cento è da sempre una risorsa preziosissima per la nostra città – dice il sindaco Edoardo Accorsi – e auguro buon lavoro al nuovo Capo Distaccamento Luca Grandi". Ieri pomeriggio il sindaco aveva incontrato il Comandante Provinciale Antonio Del Gallo e l’incontro è stata l’occasione per ufficializzare la nomina del nuovo Capo Distaccamento di Cento dopo il pensionamento del precedente Luca Bergamini.

"Ringrazio innanzitutto il Comandante Provinciale per la sua presenza e la quotidiana attenzione che dimostra verso la nostra città – prosegue - Attenzione non scontata e che testimonia il forte lavoro di squadra. Sono contento dell’incarico a Capo Distaccamento attribuito a Luca Grandi, Vigile del Fuoco esperto da molti anni a servizio della nostra comunità. A lui vanno i miei più sentiti complimenti e un augurio di buon lavoro. L’operato dei Vigili del Fuoco è sempre stato encomiabile e generoso, con loro siamo in mani sicure e sono certo che l’operato di Luca Grandi proseguirà in questa direzione".