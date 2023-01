Camera di Commercio e fusione "Garantire dignità ai due territori"

Il matrimonio con Ravenna s’ha da fare. "Sappiamo di presentarci come una minoranza, seppur qualificata. In Giunta, però, ci aspettiamo pari dignità per i due territori", riflette il presidente di Confesercenti Nicola Scolamacchia. Un pensiero tutto sommato condiviso tra le associazioni di categoria, all’indomani della firma del decreto – da parte della Regione – che fissa il numero dei rappresentanti nel consiglio della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Accorpata. Al netto della ripartizione, stabilita appunto per decreto, sono interessanti gli scenari che direttori e presidenti delle categorie prefigurano per il futuro. "Da un punto di vista strategico – spiega il presidente di Cna, Davide Bellotti – dobbiamo avere la capacità di ragionare per area vasta, rispettando gli equilibri dei territori e sviluppando una visione di sistema". Nessuno si sbilancia particolarmente sugli accordi (ancora in corso) per stabilire chi entrerà nella Giunta. Il vero organo di governance. "Siamo convinti – così il direttore di Confagricoltura, Paolo Cavalcoli – che anche i colleghi di Ravenna vogliano collaborare per portare avanti progettualità a beneficio dell’intero territorio. Da Ferrara sarà necessario fare in modo che ’le forze migliori’ possano avere parte attiva nell’ambito della governance". Ed è questo, in fondo, il nodo che dovrà sciogliere il tavolo dell’Imprenditoria. "Il collegamento con Ravenna – osserva Gian Luigi Zaina, vice presidente di Confindustria Emilia – è fondamentale. Per cui occorre accelerare sull’individuazione di obiettivi comuni. C’è un grande potenziale in questa fusione, superiamo il provincialismo e iniziamo a lavorare per lo sviluppo". Della stessa opinione è anche il presidente provinciale di Ascom-Confcommercio, Marco Amelio che, pur premettendo che quella di Ferrara è "una camera virtuosa", nella fusione individua "una grande opportunità". "La componente essenziale – così il presidente di Ascom – deve essere l’amalgama. Solo attraverso coesione e ragionamenti condivisi si potrà fare il bene delle imprese del territorio, che deve essere comunque l’obiettivo primario". Secondo il direttore di Coldiretti, Alessandro Visotti, da questa operazione, comunque, "Ferrara ci rimette qualcosa". Per cui, ora più che mai, "occorre fare in modo che la dignità del nostro territorio sia rispettata. Partiamo dal rispetto, poi iniziamo a lavorare assieme". Secondo Ruggero Villani, direttore di Confcooperative, i punti cruciali sono quattro. "I progetti legati al porto di Ravenna – scandisce – il contatto con la riviera (da ambo le parti), la filiera dell’agro-alimentare e la pesca". La sfida è "trarre qualcosa di buono da un’operazione – la fusione – che c’è stata imposta".

"Con questo atto – specifica Stefano Calderoni, presidente di Cia – si definiscono gli assetti del nuovo ente e,di riflesso, anche del territorio. Questo accorpamento sarà un primo banco di prova anche per la politica. La collaborazione con Ravenna, a questo punto, sarà inevitabile". La stessa visione condivisa anche dal segretario provinciale di Confartigianato, Paolo Cirelli che allarga il ragionamento al ruolo delle associazioni in questa fase delicata. "I corpi intermedi – spiega – sapranno trovare un punto di equilibrio e di sintesi per garantire il bene del territorio. L’interesse delle imprese e la tutela del sistema economico, devono essere la nostra stella polare".

re. fe.