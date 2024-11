Cammariere sabato al De Micheli. Un grande nome per aprire la nuova stagione copparese

Sarà il concerto di Sergio Cammariere ad aprire la nuova stagione del Teatro De Micheli di Copparo sabato 30 novembre: è affidato dunque a un grande nome del panorama artistico e musicale italiano il primo appuntamento del cartellone 2024/2025 che propone anteprime territoriali e presenze esclusive. Alle 21 il cantautore calabrese sarà sul palcoscenico del Comunale con il suo “Piano solo”, con la special guest Giovanna Famulari al violoncello.

Il piano solo dell’artista calabrese arriva a coronamento della sua trentennale carriera e nasce dall’intimità tra Cammariere e il suo strumento, la quale dà origine a riflessioni in musica che colgono l’essenza delle sue composizioni, spogliate e messe a nudo: solo Sergio, solo pianoforte, solo voce, “solo” note e armonia. Canzoni capaci di creare un ponte tra le arti, dove musica, cinema, teatro e letteratura si incontrano e si intrecciano felicemente. Ogni brano esplora orizzonti musicali che vanno dal minimalismo sperimentale al blues, dalla forma canzone al jazz. Un progetto speciale che l’artista ha realizzato "per tutte quelle persone che dopo avermi sentito suonare in concerto hanno scritto in questi anni chiedendomi un concerto solo piano". Coronando il sodalizio inaugurato in studio per la realizzazione del nuovo album “Una sola giornata”, Cammariere incontrerà sulla scena le raffinate note del violoncello di Giovanna Famulari, interprete affermata la cui attività concertistica vanta esibizioni e riconoscimenti sui parterre internazionali europei e oltre, come solista e in formazioni da camera, partecipando a stagioni e festival con artisti come Tosca, Moni Ovadia, Nicola Piovani e Luigi Cinque.