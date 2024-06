Campus sportivi, ci siamo. E c’è anche il padel

Tutto pronto per i campus sportivi tra sport, laboratori e gite. Si tratta dei campi estivi promossi ed organizzati da Uisp comitato di Ferrara. Le attività saranno rivolte ai giovani nati dal 2018 al 2010, mentre l’inizio è fissato per oggi. Gli orari in queste giornate sono dalle 7.30 alle 17.30. I campus multisport organizzati da Uisp Ferrara sono dislocati in diversi impianti del territorio comunale. Alla cittadella ‘summer camp’, ovvero al campo scuola ‘G. Lenzi’ di via Porta Catena, piscina ‘Pastro’ in via Pastro, ‘the PadelClub Camp’ in via Cà Rosa. Altri due campus nella parrocchia di San Martino e l’altro a Baura nella scuola primaria ‘Don Milani’, quest’ultimo riservato a chi è iscritto ad una scuola appartenente al plesso dell’istituto ‘Don Milani’. Un programma che prevede anche giornate in piscina, gite, attività all’aperto, diversi sport, laboratori manuali e creativi, il tutto con il supporto d’istruttori, educatori, laureati in scienze motorie o in possesso di brevetti specifici, questo per ogni singola disciplina sportiva. A spiegare la programmazione dei ‘campus sportivi’, Eleonora Banzi e Andrea De Vivo, rispettivamente presidente e vicepresidente Uisp Ferrara: "Il campis nell piscina ‘Pastro’ vedrà attività in acqua, poi saranno valorizzate le frazioni, proponendo il campus a Baura e San Martino. Infine, abbiamo un nuovo campus in collaborazione con ‘the padel club’. Tutti i campus sono multi sportivi, ma saranno diverse le attività laboratoriali e momenti pensati con le Asd ed associazioni del territorio".

Mario Tosatti