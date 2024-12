Canale Goro, iniziata la messa in sicurezza della sponda destra

MEZZOGORO

Un intervento, che prevede una spesa di circa 60mila euro, è quello che che si concluderà entro il 23 dicembre a Codigoro e precisamente sulla sponda destra del canale Goro, che attraversa l’abitato di Mezzogoro la frazione più popolosa del comune codigorese. Si tratta di un intervento finalizzato alla messa in sicurezza della sponda del corso d’acqua, franata in cinque punti, lungo un tratto di circa un chilometro mezzo anche se i punti nei quali intervenire sono complessivamente di poco meno di duecento metri. I motivi della franatura alcuni li attribuiscono sia alle nutrie che al passaggio dei mezzi agricoli pesanti e anche alle forti piogge. La spesa è equamente divisa fra l’amministrazione comunale ed il consorzio di Bonifica che si è incaricato anche dei lavori che hanno previsto anche la chiusura della strada che passa adiacente l’argine per un breve periodo. Sulla sponda è stato prima messo un tessuto sul quale sono stati appoggiati dei massi per rinforzare e rendere maggiormente sicuro l’argine. Qualche anno fa un gruppo di volontari della frazione misero in atto una pulizia del canale con barche e ancore e venne ripulito dai rifiuti che insistevano, compresi quelli che erano adagiati sul fondo, recuperando 13 biciclette e diverse pezzi di rete di ferro gettati inopportunamente nel canale Goro. "Voglio ringraziare il consorzio di bonifica e il comune, a nome di tutta la comunità di Mezzogoro, per questo provvidenziale intervento congiunto - afferma l’assessore Stefano Adami - che aiuta noi tutti a sentirci più sicuri, soprattutto in un momento in cui gli eventi meteo climatici possono avere effetti devastati senza la dovuta manutenzione".

Claudio Castagnoli