Canale Naviglio, partono i lavori

Continuano gli interventi del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per la messa in sicurezza del territorio. Nella giornata di domani, infatti, prenderanno il via i lavori del secondo stralcio di ripresa frane lungo un tratto di circa 700 metri del canale Naviglio a Copparo. L’intervento è stato finanziato grazie all’ordinanza 8/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione per l’alluvione 2023 per un importo complessivo di 474.766 euro.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni sugli argini, che necessitano l’utilizzo di mezzi pesanti ed escavatori, la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha emanato l’ordinanza numero 9 che dispone il divieto di transito temporaneo a tutti i veicoli e pedoni a Copparo in via Comunale per Ponte San Pietro, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Dante Alighieri e il ponte sul canale Naviglio nei pressi del Museo "La Tratta".

La chiusura del tratto stradale rimarrà in vigore fino al prossimo 21 febbraio, o comunque sino al termine lavori, e sarà valido nei soli giorni feriali dalle 7.30 alle 17. Consapevole dei disagi alla circolazione, il Consorzio monitorerà che i lavori vengano svolti nei tempi previsti.