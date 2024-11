Cane, gatto e un asino sul palco. Arrivano i ’Musicanti di Brema’

FERRARA

Prende il via la nuova stagione del Teatro Ragazzi del Teatro comunale di Ferrara, con un calendario ancora più ricco della precedente edizione. Dodici spettacoli dedicati ai più piccoli, in programma da novembre a maggio, proposti da compagnie tutte di alto livello, tra le migliori del panorama nazionale. Il cartellone si rivolge a un pubblico di bambini e ragazzi che va dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. "Crediamo profondamente che il teatro sia uno strumento fondamentale di crescita e formazione per i giovani, un luogo dove possono esplorare il mondo, sviluppare la creatività e imparare a guardare la realtà con occhi diversi", spiega il direttore generale Carlo Bergamasco. "Investire nei giovani significa investire nel futuro, e proprio per questo abbiamo deciso di ampliare il nostro cartellone rispetto allo scorso anno, offrendo ancora più opportunità per avvicinare le nuove generazioni al mondo della cultura teatrale". Per questo, oltre alle proposte dedicate alle scuole del territorio, quattro saranno gli appuntamenti domenicali aperti alle famiglie.

Si inizia oggi alle 16.30 alla sala estense del Comune con I Musicanti di Brema, del Teatro Perdavvero, pensato per bambini dai 3 ai 7 anni. I protagonisti di questa favola sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senza unghie e un gallo con un’ala rotta i quali, rifiutati dai padroni per via dei loro ’difetti’, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere dall’orchestra musicale cittadina. Lo spettacolo coinvolgerà anche le scuole domani e martedì alle 9.45. Domenica 8 dicembre alle 16.30 nella sala Estense Jim e il pirata di Pandemonium Teatro, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni. Un’avventura senza tempo quella di Jim Hawkins, tra duelli e pappagalli che cantano canzoni di mare, alla ricerca del tesoro.