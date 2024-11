Cantiere Pnrr in Piazza del Popolo. Il mercato trasloca in viale Carducci

A partire da oggi, a Copparo, inizierà l’accantieramento per il rifacimento e lo spostamento dell’aiuola di piazza del Popolo - lato palazzo di Levante, nell’ambito dei lavori di "Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo", finanziati con fondi del Pnrr. Da quella giornata, sino al termine dei lavori, è istituito un divieto di sosta sul lato sud all’interno della piazza e sul lato nord della sede stradale: non sarà dunque possibile parcheggiare negli stalli in fregio all’aiuola sia dentro la piazza, dove rimarranno fruibili quelli centrali e quelli antistanti i portici, sia sulla carreggiata, che vedrà il restringimento con introduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari e del divieto di sorpasso in prossimità del cantiere. Da domani, dunque, il mercato settimanale verrà spostato su viale Carducci, fino al termine dei lavori Pnrr. Sempre nell’ambito di "Rigenera Copparo 01" è stato riaperto il tratto di via Roma fronte ex caserma ed è in corso di ultimazione una prima parte di resinatura della strada antistante la sede comunale, così da poter procedere anche con lo smontaggio del ponteggio del balcone e, quindi, al ripristino dell’apertura sul fronte del municipio e del collegamento al portico est. Contestualmente si procederà con la posa dei sottoservizi e dei sottofondi del nodo di via Roma lato bar Jolly. Gli interventi che saranno realizzati su piazza del Popolo, come detto, rientrano nel progetto "Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo" per un investimento di 3.490.000 euro, con finanziamento Pnrr pari a 3.450.000 euro. Nei mesi scorsi sono stati portati a termine due significativi step: la riqualificazione di piazza della Libertà con i suoi giardini, la piantumazione di nuove alberature e nuovi arredi tra panchine e panche.