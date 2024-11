Capotreno accoltellato. Fermato un ragazzo

Lunedì scorso a Genova, stazione di Rivarolo, un capotreno è stato accoltellato da un passeggero che viaggiava senza biglietto. Il tutto è cominciato all’interno del vagone di un regionale, al momento del controllo dei biglietti. Due passeggeri che non avevano il titolo di viaggio hanno reagito con violenza al controllo, aggredendo l’operatore con sputi, schiaffi e pugni. Il treno si è fermato e il controllore è sceso quando, a un tratto, è spuntato un coltello con il quale uno dei due ragazzi lo ha colpito per due volte. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale, mentre i carabinieri sono risaliti agli aggressori, subito fermati.