Carnevale oltre i confini, si va a Rio: "Vogliamo sfilare al Sambodromo"

Intenet, natura, illusioni, ignoranza, donne sono i cinque argomenti dei soggetti che le società carnevalesche hanno presentato ufficialmente sabato in una serata firmata Manservisi Eventi, dando il via ufficiale all’edizione 2025 del Cento Carnevale d’Europa. "Da segnare sul calendario, le cinque domeniche dal 16 febbraio al 16 marzo, con presentazione dell’edizione il 1° febbraio – dice Riccardo Manservisi svelando anche grafica e slogan – ‘Nuovi orizzonti’ che cerchiamo di andare ad esplorare cercando di dare sempre un grande spettacolo, siamo pronti e carichi. Carnevale è cultura e sappiamo di dover rappresentare in tutto il territorio nazionale la cultura centese. Stiamo già lavorando da tempo sull’edizione 2025, siamo fiduciosi e ci sarà anche qualche novità che sveleremo più avanti. Intanto le società hanno svelato i loro bozzetti, alcuni più ermetici, altri curiosi e fuori dagli schemi, dai disegni abbiamo visto alcune maschere e già si prospettano accattivanti e di impatto. La sfida tra le società è già stata lanciata". E la voce del patron. "L’edizione 2025 si prospetta bene, l’ennesima spumeggiante – aggiunge Ivano Manservisi – è stato bello vedere piena Piazza Rocca mostrando l’affetto e il coinvolgimento di Cento in questa manifestazione che da zero è stata portata a livelli europei e mondiali, gemellandola con Rio de Janeiro e sfilando per 9 anni nel Sambodromo. A questo proposito, abbiamo invitato a Cento per il 2025 il sindaco di Rio e se tutto prosegue bene torneremo a sfilare al Sambodromo se anche l’amministrazione comunale ci seguirà nel progetto". Impegno che Stefano Bonaccini, a marzo aveva preso al Gala del Carnevale e che dunque pare stia proseguendo. Intanto sabato le 5 società carnevalesche hanno iniziato a stuzzicare il pubblico. Con "Scheletri digitali’ il Risveglio invita all’uso più consapevole di internet. "E’ ora di piantarla" dicono invece i Mazalora che agiscono piantando una mangrovia in Tanzania e riportando all’esempio delle tribù indigene dove natura e acqua sono sacre, fanno rifletter su come si stia giocando con le risorse della Terra. Reduci dal 2° posto parimerito, i Toponi rilanciano con ‘La foresta delle illusioni’ . E poi tanti altrie sorprese che ci riserveranno le altre società.

Laura Guerra