Casa della paura e balletti hip hop. Halloween monopolizza il centro

Sono appuntamenti da paura quelli organizzati sul territorio da diverse associazioni copparesi, con il patrocinio del Comune, in occasione della festa Halloween. Per domani sono in programma eventi per tutti i gusti e tutte le età nel cuore del centro. A Copparo si parte dalle 15.30 con "Halloween dei bambini", a cura di Comart, in collaborazione con Avis. In piazza del Popolo e piazza Libertà, fino alle 19.30, è previsto tanto divertimento: ci sarà l’intrattenimento con Patatino, "dolcetto o scherzetto" nei negozi, i balletti mostruosi di hip hop con Giulia Zanellati del Centro Nuoto Copparo, il trenino della paura, i giardini horror con caccia al tesoro, i gonfiabili, Topolino, Frozen e tiraturaccioli, per terminare con lo straordinario spettacolo del fuoco "Per Aspera ad Astra", a cura del Borgo San Giovanni di Ferrara. La piece racconta che "nel Regno dei Morti, fra guardiani spaventosi e creature infuocate, attende l’eroe Enea l’oscura Sibilla. La strega Ecate e lo spaventoso Dio dei Morti apriranno le porte dell’Aldilà..." per uno spettacolo di sicuro impatto visivo.

Non mancheranno il mercatino Creativando e, per fare merenda, le caldarroste infuocate a cura di Avis, pinzini, frittelle di mele e di zucca a cura dell’associazione Ant, piadineria, dolciumi e creperia. Gli organizzatori ringraziano i commercianti che partecipano all’evento. Il Rione Furnas, invece, aspetta tutti alla Galleria civica Alda Costa con "Ynferis - La casa della paura": dalle 19 si potranno scattare foto con maschere horror e funzionerà lo stand gastronomico, mentre dalle 21 inizieranno le visite alla casa della paura: un’esperienza rinnovata e "da brivido" sia per i grandi che per i più piccoli, come anticipato sulla pagina Facebook del rione del Palio copparese. L’entrata è a offerta libera, con il ricavato che verrà devoluto in favore dell’associazione Ail Ferrara. Anche nella frazione di Saletta si respireranno giovedì le atmosfere della festa, con l’iniziativa "Scary Halloween" organizzata dalla Pro Loco: alle 16 è fissato il ritrovo campo sportivo, dove alle 16.30 prenderà il via la camminata "dolcetto o scherzetto" per il paese (via Stazione, via Piazza, via Caseggiato). Al ritorno, sarà aperto il bar e punto ristoro al campo sportivo per grandi e piccini. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero: 340-7913600.