Case di riposo per anziani. Controlli dei carabinieri. Blitz in due strutture

FERRARAIn concomitanza con il periodo delle festività natalizie, su disposizione del comando provinciale, i Carabinieri ferraresi, con il contributo dei colleghi del Nas (Nucleo antisofisticazioni di Bologna) e del Nucleo ispettorato del lavoro estense, hanno intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale. Accertamenti dei militari dell’Arma che sono stati eseguiti nelle strutture ricettive che si occupano dell’ospitalità di persone anziane o anche portatrici di disabilità, quali le Residenze sanitarie assistite o le Case residenze anziani. Un’importante attività che è stata organizzata dal Comando provinciale con lo scopo di verificare la corretta erogazione dei servizi di cura ed assistenza a tutela delle persone indifese. Infatti, proprio in questo periodo si rileva un aumento della domanda di ospitalità di persone anziane presso strutture ricettive.

Una richiesta che nasce, a volte, dalla necessità dei parenti di lasciare le abitazioni per trascorrere il periodo di festa, in vacanza. Con l’impossibilità, magari, di portare gli anziani. A questa maggiore richiesta di disponibilità da parte delle famiglie, non sempre purtroppo corrisponde il mantenimento del livello assistenziale, sia in termini di numero di operatori, anche connesso con il godimento di ferie del periodo festivo, che di qualità del servizio fornito.

Nel corso dell’avviata campagna di controllo, nei giorni scorsi, tra le altre, è stata ispezionata anche un’importante struttura che sui trova sul territorio comunale di Ferrara, che ha la disponibilità di numerosi posti letto ed una sala mensa con cucina. Sopralluogo anche in una residenza socio assistenziale di Cento. In entrambi casi i militari dell’Arma non hanno riscontrato irregolarità. Tali controlli, come detto, continueranno per tutto l’arco delle prossime festività. Insieme ad altre attività dell’Arma organizzato dal Comando provinciale di Ferrara che si intensificano nel periodo delle festività, anche per quanto riguarda il contrasto ai reati predatori. Oppure i servizi di pattugliamento sulle strade, anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo Codice della strada.

re.fe.