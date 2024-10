Caserma dei pompieri, lavori finiti: "Inaugurazione per Santa Barbara"

Il Centro operativo comunale cambierà volto. Grazie a un finanziamento ministeriale saranno investiti 2 milioni di euro per lavori per riqualificazione e adeguamento sismico, in modo che possa essere edificio strategico nelle emergenze. Vicino al Centro operativo del comune di Portomaggiore invece sono terminati i lavori sulla caserma dei vigili del fuoco, per una spesa di circa 1,2 milioni di investimento, con autorimessa e palazzina. "Anche in questo caso – spiega il sindaco Dario Bernardi – adeguata sismicamente e completamente rinnovata anche negli impianti. Inaugureremo la caserma nuova in occasione della festa di santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco di questo dicembre. I lavori al Centro operativo sono già aggiudicati all’impresa e inizieranno a gennaio ‘25".

E’ stato molto laborioso portare a termine i lavori nella caserma del distaccamento dei vigili del fuoco, che appartiene al Comune. I lavori all’edificio e alle pertinenze aveva costretto i pompieri ad arrangiarsi nei container per consentire i lavori di adeguamento della caserma, ma non erano stati sufficienti, si erano manifestate delle infiltrazioni, come del resto avevano evidenziato gli stessi pompieri e il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, in una serie di interventi in consiglio comunale. Fu corretto il tiro con un ulteriore investimento.

"Dopo il primo stralcio di lavori di miglioramento sismico – commenta il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi – il cui appalto è stato complicato prima dal covid poi dal caroprezzi, abbiamo dato il via come previsto a questi lavori di completamento, ripristinando alcune opere stralciate dal primo appalto, ma integrando anche con diverse migliorie richieste dal comando dei vigili del fuoco e che abbiamo finanziato appena possibile, ben comprendendo l’importanza di avere un distaccamento dei pompieri sul territorio". Franco Vanini