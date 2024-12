’Cenerentola’ al cinema. Il Royal Ballet nelle sale. Oggi in diretta all’Apollo

Questo Natale, il Royal Ballet presenta la sua versione di ’Cenerentola’ firmata dal coreografo Frederick Ashton. Questo magico balletto, tratto da una delle fiabe più note, incanterà con le sorprendenti scenografie, i costumi e le danze. Amatissimo da grandi e piccini, ’Cenerentola’ è un capolavoro perfetto per tutta la famiglia e sarà trasmesso in diretta nei cinema oggi alle 20.15. Questa rilettura del celebre racconto di Charles Perrault esprime al meglio la musicalità del coreografo e la bellezza della sublime partitura di Sergej Prokof’ev. Cenerentola è una coproduzione tra il Royal Ballet e il National Ballet of Canada.