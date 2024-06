Centro Polifunzionale più sicuro. Lavori per oltre un milione

Avanzano i lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico del Centro Polifunzionale di Migliarino. L’intervento, dell’importo complessivo di 1.610.000 euro, è finanziato per il 99% da contributo a fondo perduto regionale dedicato agli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti (1.591.010,74 euro) e per l’1% con risorse comunali (18.989,26 euro). Obiettivo dell’opera è quello di raggiungere un livello di sicurezza dell’80% per la struttura, in conformità con le nuove normative. Gli Interventi previsti riguardano l’nserimento di catene/tiranti in acciaio per migliorare il comportamento delle pareti fuori piano; la realizzazione di cuciture armate con utilizzo di acciaio e boiacca cementizia per migliorare la stabilità delle pareti; il inforzo delle pareti con intonaci armati per incrementare la resistenza meccanica e ridurre l’eccentricità tra baricentro di masse e rigidezze di piano. "Questi interventi – spiega attraverso la propria pagina Facebook, il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi - sono cruciali per garantire una migliore sicurezza del nostro centro polifunzionale che ospita palestra, teatro, biblioteca e diversi spazi gestiti da associazioni locali. Il polifunzionale è diventato sempre più negli ultimi anni luogo fruito da tantissimi giovani e sportivi di ogni età, ma è anche luogo di cultura grazie ai diversi eventi organizzati e agli investimenti e all’installazione di nuove attrezzature che abbiamo voluto fortemente. La nostra Amministrazione Comunale è convintamente impegnata a promuovere e attuare queste misure preventive per assicurare il benessere e la sicurezza".

