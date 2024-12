Ci si indigni, ma ognuno faccia la sua parte

Ci indigniamo ancora – o perlomeno lo diamo a mostrare – nel leggere notizie come quelle che pubblichiamo oggi a pagina 5: "Due minorenni nei guai, giovane assalito e derubato". Protagonisti un ragazzino di 15 e uno di 16 anni, italianissimi e ’ferraresissimi’ – così si evitano le solite litanie del tanto saranno stranieri o figli di seconda generazione –, che da qualche giorno sono rinchiusi in un istituto minorile per aver aggredito e rapinato un coetaneo mesi fa. Sì, la società è malata, una volta si stava meglio, mancanza di valori, il Covid ha cambiato tutto, poca educazione, colpa dei social, cattivi esempi, eccetera, eccetera, eccetera.