Cinema-Teatro Arena in gestione. Incarico a Sandra Zappaterra

L’ultimo cinema "Paradiso" nella provincia di Ferrara rimarrà aperto al pubblico almeno i prossimi cinque anni, dopo l’aggiudicazione del bar e del cinema-teatro Arena a Sandra Zappaterra, che prosegue dunque il doppio impegno nella gestione delle due strutture che si affacciano in piazza Matteotti a Codigoro. È quanto emerso dopo la gara per l’assegnazione per il prossimo lustro del cinema teatro e del bar, attraverso il bando di gara emesso a giugno dall’amministrazione comunale codigorese che prevede un canone annuo di 5.100 euro. "Ringrazio Sandra per tutto quello che ha fatto e che farà, sia la gestione che per la disponibilità – afferma il sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi – ma credo sia giusto sottolineare che era stato chiaramente indicato nel bando come l’aggiudicatario dovesse mantenere funzionante il cinema nel periodo compreso tra l’autunno e l’inizio dell’estate, poiché lo riteniamo un momento di socializzazione, come il teatro che cerchiamo di rendere sempre più vivo". È stato il vicesindaco Francesco Fabbri, nella prima delle 5 commedie organizzate, ad annunciare possibile nuovi investimenti proprio sul teatro. "Come giunta comunale abbiamo approvato il progetto di fattibilità per realizzare alcuni lavori per incrementare flessibilità e potenzialità degli spazi destinati alle attività culturali. Il valore complessivo é di circa 600mila euro, ma solo se arriverà il finanziamento regionale che dovrebbe coprire l’80% dell’intera spesa".

