Clara, la protesta: "Troppi problemi irrisolti"

Erano in 91 ieri alla manifestazione organizzata davanti al centro raccolta Clara da parte di Elisabetta Giberti, consigliera comunale di minoranza (Orgoglio Centese) che da tempo si occupa delle problematiche relative ai disservizi e costi di Clara, la partecipata che ha in gestione la raccolta rifiuti nell’alto e basso ferrarese. "Non si poteva fare altrimenti – dice Giberti parlando della manifestazione di protesta – Abbiamo provato tutte le vie di dialogo possibili. Da fine 2023 stiamo aspettando che venga presa in mano tutta la faccenda delle segnalazioni di disservizi. È nato anche un coordinamento provinciale rifiuti dove tantissime persone di tutti i comuni, che fanno parte di opposizione e maggioranza e anche sindaci, continuano ad esprimere queste difficoltà. Significa che questa gestione di Clara è fallimentare, non solo a Cento, ma in tutto il bacino. Qui è sempre stato un baluardo della protesta perché il mio impegno sull’argomento è nato ben prima del mio ruolo da consigliera, e prosegue ancora, perché se le cose continuano a peggiorare e i cittadini non vengono difesi, bisogna prendere in mano seriamente la situazione". E entra nel merito. "Dal 2016 subiamo disservizi continui, mancanza di rispetto verso i cittadini – prosegue –. Siamo qui per chiedere a tutte le amministrazioni comunali di tutto il bacino di difendere i cittadini. Ad oggi nessuno l’ha fatto. Ci domandiamo il perché". Salva però Cento. "Ci hanno provato e vorrei che ascoltassero di più, perché le poche cose che sono state ottenute, sono arrivate con questa amministrazione – dice – ma è necessario prendere veramente in mano la situazione. Se questa manifestazione non servisse, andremo avanti – conclude – Decideremo eventualmente come costituirci. Sono tante le persone che ci seguono e che in questi anni hanno iniziato a metterci la faccia".

Alla manifestazione, che ha visto presente anche il presidente del consiglio comunale Matteo Veronesi, anche realtà come la Proloco di Renazzo oltre ai cittadini che hanno lamentato costi alti e disservizi che hanno portato importante presenza di topi. "So benissimo che è difficile mettersi la faccia e venire ad una manifestazione – conclude – sinceramente per essere a Cento non mi aspettavo così tanta gente". Presente anche Edi Govoni, di Confesercenti Alto Ferrarese. "A tutela delle attività commerciali e dei cittadini, riteniamo importante sostenere questa manifestazione trasversale – dice – per tenere pulite città e frazioni. Una differenziata spinta con così tante caratteristiche di raccolta giornaliere comporta orari vincolanti e difficoltà di stoccaggio del rifiuto nei negozi in attesa del ritiro".

Laura Guerra