’Club House’ finito l’impasse: "Una ditta terminerà i lavori"

L’aggiornamento dei costi, l’individuazione del gruppo di lavoro e una determina per stilare la ripresa dei lavori. Sono le ultime novità sulla Club House, il fabbricato ad uso collettivo e ricreativo, al campo sportivo di Bondeno, i cui lavori sono iniziati tre anni fa per poi fermarsi, con una ditta che ha iniziato il cantiere per poi recedere dal contratto. Ora si riparte. L’aggiornamento dei prezzi di appalto ha determinato, per l’amministrazione comunale di Bondeno, la necessità di approvare un nuovo progetto esecutivo, relativo alle opere residuali da completare di tipo edile ed impiantistico, quantificate in 317 mila euro per un importo complessivo di 517 mila euro. Sono passi concreti. "E’ stato necessario riadeguare i prezzi dopo che la ditta ha lasciato il cantiere, per completare la struttura – conferma l’assessore allo sport Ornella Bonatti - . Teniamo molto a questo edificio. Purtroppo siamo rimasti amareggiati anche noi della serie di concause che hanno portato ad una dilatazione inaccettabile dei tempi. Visto l’atteggiamento tenuto dalla ditta precedente, non si poteva che procedere al contenzioso. Adesso possiamo ripartire". L’edificio si trova all’interno dell’area del campo di calcio comunale e ne è parte integrante. "Questa struttura serve assolutamente all’associazione – sottolinea l’assessore - soprattutto quando ci sono i torneii". Claudia Fortini