Codigoro, Santa Barbara con il nuovo capo dei vigili

C’erano tutti i sindaci del Delta o loro assessori assieme alle massime autorità militari del basso ferrarese alla Festa di Santa Barbara, ieri pomeriggio alla caserma dei Vigili del fuoco di Codigoro. E’ stata anche l’occasione per l’ideale passaggio di consegne fra il nuovo capo distaccamento Gianni Bruni e il suo predecessore Marco Nardini e per conoscere l’intensa attività dei vigili nel corso dell’anno. Bruni si è presentato declinando i 654 interventi complessivi, dei quali 92 su incidenti stradali, 102 per il soccorso a persone, 62 i salvataggi ad animali, ben 192 quelli definiti per varie tipologie che comprendono, tra l’altro apertura porte, taglio di alberi pericolosi e sciamatura delle api. Gli interventi nei porti sono stati 2, quelli dovuti a danni da acqua 23 e 34 le verifiche sulla staticità degli edifici. Il nuovo capo distaccamento rimarrà in un turno con gli altri colleghi che ruotano sulla caserma di Codigoro, per la carenza di personale. Nato nel 1966 ha 34 anni di servizio, 19 dei quali come sommozzatore del nucleo ferrarese, ed al trasferimento di questo a Bologna ne uscì. Fra i ricordi che più gli scaldano il cuore, quando indossava le bombole da sub, il salvataggio di due persone che rischiavano di affogare, "letteralmente prese per i capelli".

c.c.