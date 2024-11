Colletta, è boom di partecipazioni: "Settantamila chili di alimenti"

Oltre 70mila kg di alimenti raccolti, di cui quasi 30mila nel solo territorio di Ferrara, con un incremento di oltre duemila kg rispetto al 2023. È questo il bilancio della Colletta Alimentare 2024, iniziativa che si è svolta lo scorso 16 novembre in 140 punti vendita della provincia. A Ferrara gli esercizi commerciali che hanno aderito sono stati oltre 40, a cui va sommato l’impegno dell’amministrazione comunale che ha promosso la raccolta alimentare all’interno della Residenza Municipale, nella sede Asp-Centro Servizi alla Persona di via Ripagrande e nella Rete degli Sportelli dell’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie. "Partecipare attivamente alla Colletta Alimentare – dichiara Cristina Coletti, assessore alle Politiche Sociosanitarie – è uno dei gesti solidali più significativi e concreti. È con grande soddisfazione che il bilancio della 28ª Giornata Nazionale registra diversi ‘più’. Più donazioni e più attività aderenti. Un grazie alla cittadinanza, che ha risposto positivamente all’iniziativa. Insieme, attraverso un piccolo gesto, possiamo fare la differenza nel dare aiuto a chi ne ha bisogno".

Nelle 140 attività che hanno aderito alla colletta sono stati complessivamente operativi circa 1300 volontari accreditati. Fra questi figurano anche studenti delle scuola superiori. Il 50% di queste persone ha agito a Ferrara. Tutte le donazioni dei cittadini sono state stoccate presso il Mof di via Trenti, dove ha sede il Centro Solidarietà Carità, per poi essere ritirate e portate a destinazione. A consegne ultimate, altri volontari hanno preparato piatti caldi per ringraziare chi si è speso in prima persona per favorire la riuscita della giornata solidale. Il Centro si occuperà di distribuire le derrate alimentari sul territorio ferrarese, attraverso 66 enti convenzionati con il Banco Alimentare che, su scala provinciale, danno assistenza a oltre 11mila persone bisognose.